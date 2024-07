Motoradfahrer stürzte über Straßenböschung: 17-Jähriger verletzt

Gegen 16 Uhr lenkte ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Liezen sein Motorrad auf der Kaiserauer Landesstraße in Fahrtrichtung Trieben. In einer Linkskurve kam der Lenker aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge drei Meter über eine Straßenböschung. Das Motorrad verblieb beschädigt auf der L 713 liegen. Der Mann wurde vom Notarzt erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Kalwang eingeliefert.