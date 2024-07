Feuerwehreinsatz: 10-Jähriger mit Finger in Metallring steckengeblieben

Mit seinem Ringfinger ist ein 10-jähriger Bub in einem Metallring steckengeblieben.

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 17:44 / ©FF Schwechat

Die Freiwillige Feuerwehr Schwechat musste am heutigen Freitagnachmittag, den 26. Juli, ein 10-jähriges Kind aus einem Metallring retten. Das Kind war nämlich mit dem Ringfinger in ebenjenem steckengeblieben. „In feinfühliger Kleinstarbeit und unter ständiger Kühlung des Ringes und Fingers wurde der Metallring mittels Spezialwerkzeug vorsichtig aufgeschnitten. Binnen weniger Minuten konnte der Junge befreit werden und wurde vom anwesenden Rettungsdienst des Roten Kreuz Schwechat versorgt“, so die Florianis.

10-Jähriger bekommt „Traumabär Konrad“

Präventiv wurde der Metallring noch komplett vom Steher entfernt, um weitere Verletzungen auszuschließen. Der Finger des Jungen blieb bei dem Zwischenfall nahezu unverletzt, die Einsatzkräfte haben dem 10-Jährigen noch den „Traumabär Konrad“ übergeben. Mit im Einsatz standen eine Streife der Polizei Schwechat sowie das Rote Kreuz Schwechat mit einem Rettungswagen und dem Notarzt.