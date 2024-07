Auto überschlug sich nach Unfall: 83-Jährige in Wrack eingeklemmt

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 17:56 / ©pixabay.com

Am Freitagnachmittag fuhr eine 53-jährige Niederländerin mit einem Pkw auf der Felbertauernstraße von Matrei in Richtung Lienz. Zum selben Zeitpunkt lenkte eine 83-jährige Österreicherin ein Auto in die entgegengesetzte Richtung. Aus ungeklärter Ursache geriet die 83-Jährige im Gemeindegebiet von Ainet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Pkw der 53-Jährigen.

Auto überschlug sich

Der Pkw der 83-Jährigen schleuderte anschließend, sich überschlagend, rund 10 Meter in die angrenzende Wiese. Durch den Unfall wurde die Niederländerin sowie ihre 63-jährige niederländische Beifahrerin leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus Lienz bereits wieder verlassen.

Frau in Auto eingeklemmt

Die 83-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der FFW Ainet und Lienz aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus Lienz geflogen. Die Felbertauernstraße war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten total gesperrt. Im Einsatz standen 6 Polizeibeamte der PI Lienz, 15 Mann und 2 Fahrzeuge der FFW Ainet, 9 Mann und 2 Fahrzeuge der FFW Lienz, 3 RTW, ein Notarztfahrzeug sowie ein Rettungshubschrauber.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2024 um 18:10 Uhr aktualisiert