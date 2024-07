Unfall in Lokal: 17-Jähriger überschüttet sich mit heißem Fett

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 17:56 / ©pixabay

Am frühen Freitagnachmittag wollte ein 17-jähriger Österreicher in einem Gastronomiebetrieb Frittierfett aus einer kleineren Pfanne in eine größere Pfanne umgießen. Dabei rutsche der Jugendliche aus und schüttete sich das heiße Fett über den Oberkörper.

Rettungshubschrauber

Ein anwesender 46-jähriger Österreicher leistete sofort „Erste Hilfe“ und setzte den Notruf ab. Nach der Erstversorgung durch das Team des Rettungshubschraubers wurde der unbestimmten Grades verletzte 17-Jährige in das Landeskrankenhaus Murau eingeliefert.

