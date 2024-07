Kräftige Gewitter im Anmarsch: Wann es am Wochenende wo kracht

Am Wochenende - vor allem am Sonntag - drohen überall in Kärnten wieder Gewitter.

„Am Samstag wird es sonnig und heiß, erst am späteren Nachmittag könnte es in den Tauern bis hin zu den Gurktaler Alpen – also ganz im Norden von Kärnten – lokal ein bisschen gewittrig werden“, weiß ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Ansonsten soll es allerdings weitgehend gewitterfrei bleiben – jedenfalls noch.

„Gewitterzellen dürften recht schnell ziehen“

Am Sonntag wird es mit einer Gewitterfront nämlich verbreitet gewittrig. Die Gewitter können ab den frühen Nachmittagsstunden von Norden kommend auch relativ heftig ausfallen. „Auch Sturm und Hagel sind nicht auszuschließen“, erklärt der Meteorologe. Mit den Gewittern geht zwar auch Starkregen einher, die Zellen dürften allerdings recht schnell ziehen. „In kurzer Zeit könnte trotzdem einiges an Regen stellenweise zusammenkommen“, warnt der Meteorologe dennoch. Vor den Gewittern könnte es jedenfalls noch einmal über 30 Grad haben, vor allem im Klagenfurter Becken würde es bis dahin sonnig und warm sein.

„GeoSphere Austria“ spricht gelbe Gewitterwarnung aus

Für Sonntag hat die „GeoSphere Austria“ auch bereits eine gelbe Gewitterwarnung für (fast) ganz Kärnten ausgesprochen. Die Hauptgefahr bestehe demnach in Sturmböen, gefolgt von lokalem Starkregen. Vereinzelt sei auch Hagel möglich.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ (Fast) ganz Kärnten ist von einer gelben Gewitterwarnung am Sonntag betroffen.

Handlungsempfehlungen der „GeoSphere Austria“: Schließt Fenster, Türen und Garagentore sowie Dachfenster und Lichtkuppeln.

Rechnet mit vorübergehenden Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr.

Verlasst bei einem herannahenden Gewitter umgehend Gewässer.

Sucht vor allem im Gebirge rechtzeitig Schutz.

Landet Sportfluggeräte frühzeitig, lauft mit Booten zügig Häfen an.

Beachtet Gewitter- und Sturmwarnungen an Seen.

Zu Wochenbeginn wird es wieder sommerlich und warm

Die neue Woche beginnt dann allerdings wieder sommerlich mit Hochdruckeinfluss am Montag, Dienstag und Mittwoch. „Erst am Donnerstag bzw. generell in der zweiten Wochenhälfte schaut es aktuell wieder etwas labiler aus“, so der Experte abschließend.