Wiener Geschwisterpaar gemeinsam auf Partnersuche

Sieben Kandidatinnen und Kandidaten begleitet Nina Horowitz in der vierten Ausgabe der neuen Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am Montag, dem 29. Juli 2024, auf ORF 2. Erstmals tritt ein partnersuchendes Geschwisterpaar gemeinsam vor die Kamera. Die Rede ist von Sylvia und Christian, 69 und 66 Jahre, aus Wien, die nicht nur familiäre Bande einen, sondern auch der Sinn für Humor. Von den weiteren fünf einsamen Herzen – drei Damen und zwei Herren – kommen diesmal gleich drei Singles aus der Steiermark und je einer aus Niederösterreich und Wien.

Geschwisterpaar auf der Suche nach der großen Liebe

Sylvia, 69-jährige Management-Trainerin, und Christian, 66-jähriger pensionierter Verkaufsleiter, sind ein Wiener Geschwisterpaar und beide auf der Suche nach der großen Liebe. Wer Sylvia erobern will, sollte „Herz, Hirn und Humor haben.“ Christian kommentiert gleich die Wünsche seiner großen Schwester und stellt spitzbübisch klar: „Humor wird auf jeden Fall nötig sein!“ Dieser scheint in der Familie zu liegen: „Mein Humor ist ein bisserl sarkastischer. Das muss man auch mögen“, so der Wiener. Ernst meint er es allerdings, wenn er vom Alter der Auserwählten spricht: „Ich bin 66, aber ich suche eine Partnerin zwischen 40 und 50.“ Und was sagt die ältere Schwester zu seinen Alters-Vorstellungen? Sylvia kommentiert liebevoll frech: „Ich sehe das so, dass viele Männer versuchen, die eigene Jugend zurückzuholen.“

„Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, das Aussehen sei nicht wichtig“

Wenn es um das optische Erscheinungsbild potenzieller Herzensmenschen geht, sind sich die Geschwister einig: „Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, das Aussehen sei nicht wichtig“, meint Christian, und Sylvia sagt: „Ich hätt’ auch gern jemand Gutaussehenden. Aber keinen geschniegelten, sondern einen lässigen Mann. Groß darf er sein und muskulös.“ Besonders die Sehnsucht nach „Wärme, Berührungen und Beziehung“ ist es, was Christian nach der Zeit des Alleinseins wieder auf die Liebe hoffen lässt. Und auch, wenn das Geschwisterband stark ist, ist es „ein Partner, der da ist, mit dem ich mich unterhalten kann, in den Urlaub fahren und natürlich ein bisserl zum Kuscheln“, ergänzt Sylvia.