ABBA, 90er, Brunch: Diese Themenfahrten gibt es im August 2024

Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schifffahrt die ist schön…Die MS Admiral Tegetthoff bietet im August 2024 eine Reihe an Themenfahrten an. Pasta, Pizza & Tiramisu – einen lockeren Italo-Abend mit passender musikalischer Begleitung kann man mit der „Italienischen Nacht“ am Freitag, den 2. August, erleben. Am Sonntag, 11. August folgt ein Wiener Brunch mit Hetz und Drahrerei, bei dem die Gäste eine gemütliche Schifffahrt auf der Wiener Donau mit feinem Brunchbuffet und Wiener Liedern erleben. Die größten ABBA-Songs und Smörgasbord, ein typisch schwedisches Buffet, gibt es am Samstag, 17. August im Rahmen der Schwedischen Nacht mit legendären ABBA-Hits. Bei der Themenfahrt „Reif für die Insel“ am Dienstag, 20. August wartet ein Potpourri der bekanntesten Songs des Austropop. Beim sommerlichen Brunch auf Donauwellen am Sonntag, 25. August erwartet die Gäste ein Sonntagsausflug der besonderen Art, mit einer Schifffahrt entlang der Skyline von Wien und einem Brunchbuffet. Und die „70er, 80er, 90er Partycruise“ am Freitag, 30. August führt Teilnehmer zurück in die goldenen Jahrzehnte der Musikgeschichte.

MS Wien: Heurigenfahrten mit Wiener Liedern

Jeden Donnerstag um 19 Uhr geht die MS Wien auf die beliebte Heurigenfahrt mit Wiener Liedern. Jeden Mittwoch im August findet außerdem die beliebte Sunset Barbecue Cruise statt. Alle Themenfahrten im August 2024 findest du hier im Überblick.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2024 um 21:01 Uhr aktualisiert