Neuester Bonus bringt tausende Euro: Wer ab 2025 wie viel bekommt

Eine große Änderung bahnt sich in Kärnten bei der Wohnbeihilfe an. Wie kürzlich bekannt geworden ist, wird diese nämlich deutlich erhöht und der beziehende Personenkreis auch deutlich erweitert. Bis zu 500 Euro soll es dabei für jene Personen und Familien geben, die anspruchsberechtigt sind – und das pro Monat! Macht also bis zu 6.000 Euro im Jahr. Das Land Kärnten rechnet mit rund 42.000 Anspruchsberechtigten, etwa 31.000 Mietern und 11.000 Eigentümern. Bisher waren es rund 20.000 Personen, die bezugsberechtigt waren, Wohnbeihilfe und Heizkostenzuschuss zusammengezählt.

Neue Wohnbeihilfe legt besonderes Augenmerk auf Kinder

Besonders Augenmerk wird bei der neuen Wohnbeihilfe übrigens auf Kinder gelegt. Leben Kinder im Haushalt, hat man größere Chancen auf die Wohnbeihilfe, da die Einkommensgrenzen angehoben werden – um 200 Euro pro Kind. Ein alleinerziehender Vater bzw. eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern hat so mit einem Monatseinkommen von eben 1.800 Euro netto künftig Anspruch auf 325 Euro Wohnbeihilfe pro Monat statt wie bisher 60,2 Euro. Damit wird das Haushaltsbudget jährlich um mehr als 3.000 Euro entlastet.

Pro Quadratmeter Wohnfläche gibt es bis zu 6,50 Euro

Wichtig bei der Berechnung ist auch die förderbare Wohnfläche. Diese beträgt bei einer Person maximal 50 Quadratmeter und steigt für jede weitere Person im Haushalt um zehn Quadratmeter. Pro Quadratmeter kann man 6,50 Euro bekommen, die tatsächliche Höhe hängt im Endeffekt aber vom Einkommen ab. Je geringer das Einkommen, desto höher die Beihilfe. Mehr zur Wohnbeihilfe erfahrt ihr hier: Neue Wohnbeihilfe in Kärnten: Wer bis zu 500 Euro monatlich bekommt.

Förderbare Wohnfläche: Ein-Personen-Haushalt: 50 Quadratmetern mal 6,50 Euro – maximal 325 Euro pro Monat

Zwei-Personen-Haushalt: 60 Quadratmetern mal 6,50 Euro – maximal 390 Euro pro Monat

Drei-Personen-Haushalt: 70 Quadratmeter mal 6,50 Euro – maximal 455 Euro pro Monat

Vier-Personen-Haushalt und mehr: Maximale Förderhöhe von 500 Euro erreicht

Einkommensgrenzen: Unter 1.000 Euro: 0 Prozent zumutbarer Wohnungsaufwand

0 Prozent zumutbarer Wohnungsaufwand 1.000 bis 1.200 Euro: 30 Prozent zumutbarer Wohnungsaufwand

30 Prozent zumutbarer Wohnungsaufwand 1.200 bis 1.400 Euro: 40 Prozent zumutbarer Wohnungsaufwand

40 Prozent zumutbarer Wohnungsaufwand 1.400 bis 1.600 Euro: 50 Prozent zumutbarer Wohnungsaufwand

50 Prozent zumutbarer Wohnungsaufwand 1.600 bis 1.800 Euro: 60 Prozent zumutbarer Wohnungsaufwand

60 Prozent zumutbarer Wohnungsaufwand 1.800 Euro und mehr: 70 Prozent zumutbarer Wohnungsaufwand Für jedes Kind erhöhen sich die Einkommensgrenzen um 200 Euro. Also: Ein Erwachsener mit 1.300 Euro Einkommen wäre bei 40 Prozent zumutbarem Wohnungsaufwand, hat er ein Kind, ist der Wohnungsaufwand bei 30 Prozent, hat er zwei oder mehr Kinder, liegt der zumutbare Wohnungsaufwand bei 0 Prozent.

Je höher das Einkommen, desto niedriger die Wohnbeihilfe

„Je nach Einkommen wird nun ein zumutbarer Wohnungsaufwand berechnet. Wenn jemand nur bis 1.000 Euro Einkommen hat, dann bekommt er den vollen Betrag. Wenn jemand 200 Euro mehr Einkommen hat, also 1.200 Euro, dann werden 30 Prozent dieser 200 Euro von der Wohnbeihilfe abgezogen“, erklärt das Land Kärnten gegenüber 5 Minuten. Verdient man zwischen 1.200 und 1.400 Euro, werden 40 Prozent dessen abgezogen, was man mehr als 1.000 Euro verdient. Einige Beispiele sollen nun aber verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet.

Beispiele zur neuen Wohnbeihilfe in Kärnten: Beispiel 1: Im Haushalt leben ein Erwachsener und ein Kind mit einem Nettoeinkommen von 1.800 Euro und einer Miete von 610 Euro plus Betriebskosten. Bislang hat es 0 Euro gegeben, ab Jänner 2025 bekommen sie 150 Euro pro Monat. Beispiel 2: Im Haushalt leben ein Erwachsener und drei Kinder mit einem Nettoeinkommen von 1.800 Euro und einer Miete von 800 Euro plus Betriebskosten. Für sie gibt es ab Jänner 2025 460 Euro pro Monat. Beispiel 3: Im Haushalt lebt ein Erwachsener mit einem Nettoeinkommen von 1.594 Euro und einer Miete von 450,33 Euro plus Betriebskosten. Er bekommt ab Jänner 2025 88 Euro pro Monat. Bisher hat er keine Beihilfe bekommen. Beispiel 4: Im Haushalt lebt ein Erwachsener, die Wohnung gehört ihm. Er hat ein Nettoeinkommen von 1.142,45 Euro und Betriebskosten von 356,09 Euro zu zahlen. Bisher bekommt er nur 15 Euro Heizzuschuss, ab Jänner 2025 bekommt er 108,56 Euro pro Monat. Beispiel 5: Im Haushalt leben zwei Erwachsene und zwei Kinder mit einem Nettoeinkommen von 2.100 Euro pro Monat. Die Miete beträgt 800 Euro plus Betriebskosten. Bislang bekommen sie 15 Euro Heizzuschuss, ab Jänner 2025 bekommen sie 220 Euro pro Monat. Beispiel 6: Im Haushalt leben zwei Erwachsene mit einem Nettoeinkommen von 1.564 Euro pro Monat. Die Miete macht für sie 510,76 Euro plus Betriebskosten aus. Ab Jänner 2025 bekommen sie 168 Euro monatlich in Form der Wohnbeihilfe NEU. Beispiel 7: Im Haushalt lebt ein Erwachsener mit drei Kindern und einem Nettoeinkommen von 1.500 Euro. Die Miete macht 800 Euro plus Betriebskosten aus. Dieser Haushalt bekommt ab Jänner 2025 500 Euro pro Monat in Form der Wohnbeihilfe NEU.