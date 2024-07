Tragisches Ende von wochenlanger Suchaktion: Kärntnerin tot aufgefunden

Nach etwa drei Wochen Suche die traurige Gewissheit: Eine 75-jährige Frau aus St. Veit an der Glan konnte nur noch tot gefunden werden.

St. Veit an der Glan

Wochenlang hat man immer wieder nach der Vermissten Kärntnerin gesucht. Zuletzt waren auch die Spürhunde der K9-Vermisstensuche im Einsatz. Und diese dürften wohl den Durchbruch in dem Vermisstenfall gebracht haben. Nach 16 Tagen konnten die Spürhunde kürzlich eine Spur durch St. Veit aufgreifen und „endeten an der richtigen Stelle“, heißt es nun in einem Facebook-Posting.

75-Jährige tot aufgefunden

Tragischerweise konnte die 75-Jährige aber nur noch tot aufgefunden werden. Die Polizei bestätigt gegenüber 5 Minuten ebenfalls, dass eine tote Frau gefunden wurde. „Es handelt sich dabei höchstwahrscheinlich um die 75-Jährige“, heißt es von einem Pressesprecher der Polizei. Noch unklar ist jedenfalls, wie sie verstorben ist.