Kind (4) stürzte sieben Meter von Balkon in die Tiefe

Veröffentlicht am 26. Juli 2024, 20:50 / ©BMI / Egon Weissheimer

Am Freitag, dem 26. Juli 2024, stürzte ein vierjähriges Kind von einem Balkon. Gegen 17 Uhr öffnete das Kind in einem unbeobachteten Moment die Balkontüre der im zweiten Stock gelegenen Wohnung. Anschließend kletterte der Bub über die Brüstung und stürzte in weiterer Folge über sieben Meter auf den darunter liegenden Schotterweg.

Zeuge leistete erste Hilfe

Ein aufmerksamer Zeuge leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Anschließend wurde der Vierjährige ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch verbracht. Erste Untersuchungen im Spital ergaben, dass das Kind lediglich leicht verletzt worden sein dürfte. Im Einsatz waren Bedienstete der Polizeiinspektion Feldkirch Bedienstete der Stadtpolizei Feldkirch Sanitäterinnen und Sanitäter sowie Notarzt.