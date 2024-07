ÖFB-Cup: GAK holt sich im Elfmeterschießen knapp den Sieg

Beinahe für eine riesige Sensation am heutigen Cup-Spieltag hat der ATUS Velden gesorgt. Die Kärntner haben in Villach über weite Strecken des Spiels gegen den großen Favoriten GAK wie der Aufsteiger ausgesehen. Nach 55 Minuten führte man gar 2:0 dank Treffern von Modritz und Winter.

„Kommen mit einem blauen Auge davon“

Doch die Grazer Neo-Bundesligisten kamen durch Rosenberger und Frieser wieder zurück und retteten sich so in die Verlängerung und in weiterer Folge ins Elfer-Schießen. Dort hatte der GAK dann mit 4:3 knapp das bessere Ende für sich. „Halleluja, wir erreichen die nächste Runde im Elfmeterschießen und kommen nochmal mit einem blauen Auge davon“, so eine erste Reaktion des GAK auf den Ausgang des Spiels.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2024 um 21:40 Uhr aktualisiert