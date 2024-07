Erste Cup-Runde: Kärntens Bundesligisten geben sich keine Blöße

Für die Klagenfurter Austria stand am Ende des Fußballabends ein klares 5:0 gegen den SV Gloggnitz auf der Anzeigetafel. Noch deutlicher gestaltete Kärntens zweiter Bundesligist, der WAC, sein Spiel. 7:0 nahmen die Mannen von Neo-Coach Dietmar Kühbauer den ASV Draßburg auseinander.

WAC und Austria Klagenfurt bereits zur Pause klar in Front

Die Klagenfurter machten schon in der ersten Halbzeit alles klar. Nach 39 Minuten stand es dank Treffern von Toshevski, Binder, Cvetko und Bobzien bereits 4:0. In der zweiten Halbzeit setzte Bobzien dann noch einen drauf. Auch der WAC ging mit einem 4:0 in die Halbzeit. Torschützen waren Etzelstorfer (Eigentor), Sabitzer, Ballo und Gattermayer. In der zweiten Halbzeit trafen dann noch Kojzek, Ofori Agyemang und noch einmal Kojzek.

Velden bringt GAK an den Rand einer Niederlage

Eine wahre Cup-Sensation wäre dagegen beinahe dem ATUS Velden gelungen. In Villach trennte die Mannen vom Wörthersee nicht viel von einem Sieg und damit von einem Weiterkommen gegen die deutlich favorisierten Bundesligisten des GAK. Mehr dazu in: Beinahe-Sensation: Velden bringt GAK an den Rand einer Niederlage.

Köttmannsdorf und Treibach verlieren gegen Zweitligisten

Etwas weniger zu melden hatten die übrigen Kärntner Teilnehmer am heutigen Tag. Der SK Treibach hat sein Erstrundenspiel gegen Kapfenberg mit 1:6 verloren. Eine etwas knappere Niederlage musste auch der ASKÖ Köttmannsdorf einstecken. Gegen Horn haben die Kärntner mit 0:2 verloren. Die beiden Gegner von Treibach und Köttmannsdorf waren übrigens aus der zweithöchsten Spielklasse.