Bis zu 36 Grad: Am Samstag kommt die Sonne wieder zu Vorschein

„Über weite Strecken des Tages überwiegt am Samstag sonniges und vor allem in der Osthälfte auch sommerlich heißes Wetter“, so die Wetterprognose der GeoSphere für Samstag. In der Früh herrschen Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad, im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf bis zu 36 Grad.

Einzelne Gewitter möglich

Neben dünnen Wolkenschleiern gibt es zunächst nur über dem Bergland harmlose Quellwolken. „Am Nachmittag muss jedoch vor allem im Westen und Südwesten mit lokalen Wärmegewittern gerechnet werden. Einzelne Gewitter können auch bis in die Steiermark, nach Oberösterreich sowie ins südwestliche Niederösterreich ziehen“, wissen die Wetterexperten. Der Wind kommt überwiegend aus südlichen Richtungen und weht vor allem im Flachland des Ostens.