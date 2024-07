Trocken und sonnig: So wird das Samstags-Wetter in Wien

In Wien präsentiert sich das Wetter zum Start ins Wochenende bis in den Nachmittag hinein sonnig und trocken. Am späteren Nachmittag können vor allem im Bereich des Wienerwalds einzelne, kurze, gewittrige Schauer nicht völlig ausgeschlossen werden. „Der Wind kommt aus südlichen Richtungen und lebt am Nachmittag auf“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Während es in der Früh noch rund 18 Grad hat, erwärmt sich die Luft tagsüber auf bis zu 35 Grad.