Praktikant entdeckt Rauch: Feuerwehr verhindert Großbrand in Dellach

Ein 16-jähriger landwirtschaftlicher Praktikant war abends im Heustadel in der Gemeinde Dellach beschäftigt, als plötzlich Rauch aus der Silofräse aufstieg. Das Gerät war gerade dabei, Stroh aufzulockern, als die Rauchentwicklung begann.

Schnelles Eingreifen des Landwirtes

Der Praktikant alarmierte sofort den 63-jährigen Landwirt. Gemeinsam konnten sie die brennende Maschine mittels Traktor aus dem Stadel bringen. Erste Löschmaßnahmen wurden umgehend mit Handfeuerlöschern durchgeführt, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Kurz darauf trafen die Feuerwehren aus Nölbling, Dellach/Gailtal, Leifling, St. Daniel, Kötschach-Mauthen, Grafendorf-Gundersheim, Reisach und Hermagor am Brandort ein. Rund 80 Einsatzkräfte waren beteiligt, um den Brand in der Maschine endgültig zu löschen. Dazu musste das noch vorhandene Stroh entfernt werden. Es entstand durch den Brand lediglich geringer Sachschaden an der landwirtschaftlichen Maschine. Personen kamen nicht zu Schaden.