Gaspedal mit Bremse verwechselt: 80-Jährige kracht mit Vollgas gegen Säule

Am Freitagabend, dem 26. Juli 2024, ereignete sich in der Hofstallgasse in Salzburg ein Verkehrsunfall mit Eigenverletzung. Eine 80-jährige Salzburgerin wollte mit ihrem Fahrzeug in den Innenhof der Universitätsaula einfahren. Beim Versuch, den Schranken zu öffnen, blieb sie vor dem Einfahrtsbereich stehen.

80-Jährige durchbricht Schranken und rammt Säule

„Vermutlich auf Grund gesundheitlicher Probleme kam sie mit dem Fuß vom Bremspedal auf das Gaspedal. Das Fahrzeug durchbrach den Einfahrtschranken, fuhr mit Vollgas über den Innenhof und krachte gegen eine gemauerte Säule“, heißt es seitens der Polizei.

Airbag ausgelöst – Lenkerin ins Krankenhaus eingeliefert

Der heftige Aufprall löste sämtliche Airbags im Fahrzeug aus. Die 80-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Zum Glück wurde niemand anderes bei dem Unfall verletzt. Ein Alkoholtest der Fahrerin fiel negativ aus.