Das lange Warten hat ein Ende: KFC-ErÃ¶ffnung steht vor der TÃ¼r!

Die Eröffnung des neuen KFC-Restaurants in Klagenfurt rückt näher. Ab dem 31. Juli 2024 wird die Kramergasse 8 zum neuen Hotspot für Liebhaber von knusprigem Hähnchen und anderen Fast-Food-Klassikern. Lange Zeit war die Eröffnung des Standorts in Klagenfurt ein Thema, und obwohl Termine verschoben wurden, steht jetzt der finale Eröffnungstag fest.

Ein Blick ins neue KFC-Restaurant

Das frisch eröffnete KFC wird Platz für 88 Gäste bieten und beinhaltet ein modernes KFC Café. Das Gebäude, in dem sich das Restaurant befindet, hat eine spannende Geschichte. Erbaut im Jahr 1906 als eines der ersten Stahlbetonbauten im Jugendstil Österreichs, diente es einst als Warenhaus. Nach verschiedenen Nutzungen, darunter als Sportgeschäft und Parfümerie, wird es nun ein zeitgemäßes KFC-Restaurant beherbergen.

©Queensway Europe So wird der KFC in Klagenfurt aussehen.

Weitere Neueröffnungen geplant

Neben Klagenfurt plant KFC auch neue Filialen in Amstetten und Villach, wobei die Eröffnung in Villach für den Herbst vorgesehen ist. Die KFC-Fans in der Region dürfen sich also auf noch mehr Fast-Food-Freuden freuen.