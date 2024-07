Hebammensprechstunde am 31. Juli: Tipps für frischgebackene Eltern

Die Veranstaltung findet von 10 bis 12 Uhr in der Elternberatungsstelle St. Leonhard in der Elisabethstraße 59/4 statt. Die Hebammensprechstunde findet an jedem letzten Mittwoch im Monat statt. Für den kommenden Termin am 31. Juli ist keine Anmeldung erforderlich. Interessierte Eltern können einfach vorbeikommen und ihre Fragen direkt vor Ort beantworten lassen.