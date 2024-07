Lebensmittelhilfe: Verein Together verschenkt Kisten an Menschen in Not

Das sind die Lebensmittelkisten vom Verein Together: Eine kostenlose Unterstützung für Bedürftige in Kärnten.

Veröffentlicht am 27. Juli 2024, 08:38 / ©Verein Together

Der Verein Together unterstützt Menschen in finanziellen Schwierigkeiten mit kostenlosen Lebensmittelkisten. An den Standorten Klagenfurt, St. Jakob/Rosental, St. Veit/Glan und Völkermarkt können die Kisten gegen einen Unkostenbeitrag von 20 Euro abgeholt werden, der den Verein bei seinen Aktivitäten unterstützt. Neu ist jedoch, dass der Unkostenbeitrag für Personen mit sehr geringem Einkommen entfällt, um noch mehr Menschen in Not zu helfen.

Hilfe für Einkommensschwache

Wer sich in einer finanziellen Notlage befindet, kann ohne bürokratischen Aufwand eine kostenlose Lebensmittelkiste erhalten. Der Verein setzt auf Ehrlichkeit und Vertrauen, sodass kein Einkommensnachweis erforderlich ist. Die Lebensmittelkisten können nach Vorbestellung per Telefon oder E-Mail abgeholt werden. Wünsche werden, sofern möglich, berücksichtigt.

Standorte und Abholung

Bei Bedarf und nach Absprache sind zu den Hauptstandorten auch die weiteren Together-Standorte in Villach, Feldkirchen, Spittal und Viktring für die Abholung der Kisten geöffnet. Die Kisten stehen zur Verfügung, solange der Vorrat reicht. Die Öffnungszeiten und weitere Informationen zu den Aktivitäten des Vereins sind auf der Website www.act2gether.at zu finden.