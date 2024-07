Blechwelle rollt durch Österreich: Hier hat es sich bereits gestaut

Der Ferienbeginn unter anderem in Bayern und Baden-Württemberg führte – wie befürchtet – bereits Samstagfrüh zu Staus und Verzögerungen auf zahlreichen Hauptverbindungen in Österreich, so ein Sprecher beim ÖAMTC.

Kilometerlanger Stau

In Tirol mussten Urlauber auf der Fernpassstrecke (B179) Richtung Nassereith Verzögerungen von mehr als 30 Minuten in Kauf nehmen. In Salzburg standen die Kolonnen zunächst vor dem Grenzübergang Walserberg (A1) acht Kilometer zurück. In weiterer Folge kam es zwischen Werfen und Flachau auf der Tauern Autobahn (A10) zu längeren Zeitverlusten, berichtete der ÖAMTC-Stauberater.

Höhepunkt noch nicht erreicht

In Kärnten betrug die Wartezeit vor dem Karawanken Tunnel (A11) mehr als eineinhalb Stunden. In Oberösterreich verzeichneten die ÖAMTC-Experten mehr als zehn Kilometer Stau auf der Innkreis Autobahn (A8) zwischen der Grenze Suben und Ort im Innkreis. Auf der Pyhrn Autobahn ging es im Baustellenbereich Inzersdorf-Klaus nur mühsam voran. Dass der Zenit des „Bayern-Wochenendes“ noch nicht erreicht sein wird, wird beim ÖAMTC angenommen.