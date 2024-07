Betrunken auf E-Scooter: Salzburger (53) verletzt sich im Gesicht

Am Freitagabend, dem 26. Juli, ereignete sich in der Kendlerstraße in Salzburg ein Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Salzburger kam mit seinem E-Scooter ohne Fremdbeteiligung zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Gesichtsbereich. Der Verletzte wurde mittels Rettung ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Ein durchgeführter Alkomattest ergab 1,12 Promille. „Zum Unfallzeitpunkt wurde kein Helm getragen“, merkt die Polizei an.