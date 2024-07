Probeschein-Besitzer baute Unfall – jetzt darf er nicht mehr Autofahren

Am Samstag, dem 27. Juli 2024, gegen 3.30 Uhr fuhr ein 19 Jahre alter Mann von Bregenz kommend in Hörbranz, Bezirk Bregenz, Vorarlberg, von der Rheintalautobahn ab. Bei der Autobahnausfahrt zur Kreuzung mit der Allgäuer Straße fuhr er mit seinem Pkw direkt in die dort befindliche Verkehrsinsel und touchierte mehrere Verkehrsschilder. Anschließend fuhr der 19-Jährige mit dem beschädigten Fahrzeug in Richtung Hohenweiler davon.

Schein weg

„Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Probeführerscheinbesitzer im Nahbereich von einer Polizeistreife angehalten werden“, berichtet die Polizei. Ein Alkomat-Test ergab 1,6 Promille. Die Folge: Dem 19-Jährigen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.