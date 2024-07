Stau-Alarm: Ferienverkehr überrollt den Karawanken Tunnel

Lange Wartezeiten am Karawanken Tunnel: Ferienverkehr sorgt für Staus in Kärnten. Reisende müssen mit Verzögerungen von über eineinhalb Stunden rechnen.

Der Ferienbeginn, unter anderem in Bayern und Baden-Württemberg, hat Samstagfrüh zu erheblichen Verzögerungen am Karawanken Tunnel (A11) geführt. In Kärnten mussten Reisende bis zu eineinhalb Stunden warten, um den Tunnel zu passieren. Diese lange Wartezeit resultiert aus dem massiven Zustrom von Urlaubern, die die wichtigen Verbindungen in der Region stark beanspruchen.

Auswirkungen auf den Verkehr in Kärnten

Die Staus am Karawanken Tunnel haben auch Auswirkungen auf die umliegenden Straßen in Kärnten. Viele Urlauber versuchen, alternative Routen zu finden, was zu zusätzlichem Verkehrsaufkommen auf Nebenstrecken führt. Der ÖAMTC warnt, dass der Ferienverkehr voraussichtlich noch einige Zeit andauern wird.

Staus in anderen Regionen

Neben den Problemen am Karawanken Tunnel waren auch andere Teile Österreichs von Staus betroffen. In Salzburg staute sich der Verkehr vor dem Grenzübergang Walserberg, und in Oberösterreich gab es Staus auf der Innkreis Autobahn (A8). Diese Verzögerungen ergänzen die ohnehin angespannten Verkehrsbedingungen.