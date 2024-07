Polizei stoppt Drogen-Radfahrer – Identität sorgt für Überraschung

Veröffentlicht am 27. Juli 2024, 10:46 / ©Montage: Canva/ LPD Stmk

Am Freitagvormittag, dem 26. Juli, um 10.20 Uhr hielten Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling, 12. Bezirk, im Bereich des Gaudenzdorfer Gürtels einen Radfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise an. Die Polizisten vermuteten, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Die Vorführung zum Amtsarzt zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit verweigerte der Radfahrer jedoch.

Identität festgestellt

Im Zuge der Amtshandlung gab der Mann mehrfach falsche Namen an und konnte sich nicht ausweisen. Außerdem wurden bei ihm verschiedene Suchtmittel gefunden und sichergestellt. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem 38-jährigen iranischen Staatsangehörigen um einen Strafgefangenen. Der Mann war vor wenigen Tagen von einem Ausgang nicht in die Justizanstalt zurückgekehrt. Die Polizisten nahmen den 38-Jährigen fest und brachten ihn zurück in die Justizanstalt.