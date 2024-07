Flammeninferno in Ottakring: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

In Wien-Ottakring kam es zu einem Brand.

Veröffentlicht am 27. Juli 2024, 11:09 / ©Stadt Wien | Feuerwehr

Am Freitagabend, dem 26. Juli, um 20.15 Uhr, kam es zu einem Brand einer nicht öffentlichen Eventlocation auf einem Firmenareal in Wien – Ottakring. Der Brand und die Rauchsäule waren von Weitem wahrnehmbar. Eine Vielzahl an Notrufen langten bei der Berufsfeuerwehr Wien ein. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehreinheiten wurde ein ausgedehnter Brand festgestellt. Strohballen bzw. Stroh-Rundballen und das Zeltdach waren vom Feuer erfasst.

Stundenlanger Einsatz

Die alarmierten Feuerwehrleute legten, teilweise unter Atemschutz, mehrere Löschleitungen und bekämpften den Brand von allen Seiten. Sonderfahrzeuge darunter ein Großtanklöschfahrzeug, ein Baggerlader und ein Wechselladefahrzeug mit Ladekran und Schalen-Greifer wurden nachalarmiert. Für die Brandbekämpfung waren zeitweise acht Einsatzfahrzeuge und sieben Löschleitungen gleichzeitig im Einsatz. Hinzu kommen Sonderfahrzeuge für Nachschub bzw. zur technischen Unterstützung der Brandbekämpfungs- und Nachlöscharbeiten.

©Stadt Wien | Feuerwehr In einer Eventlocation in Wien-Ottakring brannte es. ©Stadt Wien | Feuerwehr Der Einsatz dauerte die ganze Nacht an.

Ermittlungen laufen

Um die Strohballen ablöschen zu können, mussten diese mittels Baggerlader zerteilt werden. Über Nacht fanden Nachlöscharbeiten und Kontrollen statt. Erst heute, Samstag, 27. Juli, um 7.45 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.