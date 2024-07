Wütender Ex-Freund (28) verwüstet Wohnung

Ein 28-jähriger Rumäne soll sich mit Gewalt Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Freundin verschafft haben. Das Opfer befand sich nicht in der Wohnung, während der 28-Jährige die komplette Einrichtung der Wohnung zerstört haben soll. Von Nachbarn herbeigerufene Polizisten hielten den Tatverdächtigen im Stiegenhaus an und nahmen in vorläufig fest. Da sich der 28-Jährige unrechtmäßig im Bundesgebiet aufhielt, wurde er in weiterer Folge in ein Polizeianhaltezentrum gebracht. Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und schwerer Sachbeschädigung angezeigt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 26. Juli, um 21.40 Uhr, in Wien-Ottakring.