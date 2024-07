Parfüm-Diebstahl am Wiener Hauptbahnhof: Verdächtige in Haft

Zwei ungarische Männer (24 und 27 Jahre alt) sollen gestern, 26. Juli, um 15 Uhr, am Hauptbahnhof Wien mehrere teure Parfüms in einer präparierten Tasche verstaut haben, um diese zu stehlen. Ein Ladendetektiv bemerkte die Tat und hielt die Männer nach dem Kassenbereich an. Die Tatverdächtigen griffen ihn sofort an, um mit dem Diebesgut zu flüchten. Mit der Hilfe eines zweiten Ladendetektivs und ÖBB-Sicherheitsmitarbeitern konnten die Männer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Weitere Parfüms gefunden

Bei den Ermittlungen wurden in einem Schließfach am Bahnhof weitere Parfümflaschen gefunden und sichergestellt, die vermutlich ebenfalls von den Verdächtigen gestohlen wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Einlieferung der Tatverdächtigen in eine Justizanstalt an.