Amazon-Mahnungen trudeln ein: „Meistens beginnt alles harmlos“

Gleich mehrere Fälle sind in den vergangenen Tagen bekannt geworden, wo Kärntner Geldforderungen eines Inkassobüros bekommen haben. So war es unter anderem ein Feldkirchner, der sich Forderungen mit einem niedrigen vierstelligen Geldbetrag gegenübersah – und das obwohl er bei „Amazon“ gar nichts bestellt hatte.

Arbeiterkammer konnte Villacherin helfen

Wenig später meldeten sich dann bei uns gleich zwei weitere Leser, denen es ähnlich wie dem Feldkirchner ergangen ist. Eine Villacherin wandte sich dabei an die Arbeiterkammer, die ihr helfen konnte. Das Inkassobüro hatte die Forderungen zurückgezogen, wie die Villacherin gegenüber 5 Minuten erklärt. Mehr dazu in: Neue Betrugswelle in Kärnten? Immer mehr Betroffene melden sich.

„Es geht eher um nicht gezahlte Rechnungen“

Wir haben daraufhin bei der Arbeiterkammer selbst nachgeforscht, dort seien die Fälle bekannt. Während es sich beim Fall des Feldkirchners vermutlich um einen Fall von Identitätsdiebstahl handelte, sei der Arbeiterkammer etwas dergleichen aber nicht bekannt. „Es geht eher um nicht gezahlte Rechnungen“, erklärt Konsumentenschützer Herwig Höfferer von der Arbeiterkammer Kärnten gegenüber 5 Minuten.

Das rät nun der Konsumentenschützer

Er rät, sich einerseits an die Arbeiterkammer zu wenden und andererseits vom Inkassobüro die Unterlagen zu der Bestellung anzufordern. „In weiterer Folge müsste nachgewiesen werden, dass keine derartige Bestellung getätigt wurde. Wenn es so ist, dann kann beim Inkassobüro um Erlassung der Geldforderung angesucht werden“, so Höfferer weiter. In diesen Fällen könnte es sich dann eben auch um einen Betrug handeln, in weiterer Folge sollte eine Anzeige bei der Polizei erstattet werden.

„Einige Wochen später flattert die Mahnung ins Haus“

Doch diese Betrugsmasche scheint kein reines Kärntner Problem zu sein. Auch die Arbeiterkammer Tirol warnt bereits davor. „In den meisten Fällen beginnt alles ziemlich harmlos – mit einem Begrüßungsbrief von Amazon“, schreibt man dort in einem Beitrag. Meist handelt es sich um vermeintliche „Bestellungen mit Monatsrechnung“. Reagiert man auf diesen „Begrüßungsbrief“ nicht oder zu spät, „flattert einige Wochen später eine Inkassomahnung mit Zusatzkosten ins Haus. Schnell wird aus einem manchmal überschaubaren Rechnungsbetrag eine stattliche Forderung“, so die Arbeiterkammer Tirol weiter.

„Manche Betroffene hatten noch nie etwas bestellt“

Besonders kurios bei diesen Fällen ist ebenfalls, dass Betroffene oft gar nichts bestellt haben. „Manche der Betroffenen hatten überhaupt noch nie etwas bei Amazon bestellt und einige haben auch gar keinen Account“, weiß die Arbeiterkammer. Die Konsumentenschützer vermuten, dass es sich „um eine größer angelegte Betrugsmasche handelt“. In einigen Fällen seien mit dem Klarnamen der Opfer möglicherweise Amazon-Accounts und E-Mail-Adressen erstellt worden, vermutet die Arbeiterkammer. „Erst durch das Schreiben von Amazon mit dem Hinweis auf die erste Bestellung gegen Rechnung wurden sie darauf aufmerksam.“

Das rät die Arbeiterkammer: Erhält man ein Schreiben von Amazon mit dem Hinweis, dass man etwas auf Monatsrechnung bestellt habe, sollte man das sofort prüfen. Falls man das nicht gemacht hat, sollte man das Amazon sofort – am besten schriftlich – mitteilen und um die Ausbuchung der Forderung und schriftliche Bestätigung ersuchen.

Hat man den Verdacht, dass die eigene Identität „gestohlen“ wurde, sollte man sofort Anzeige gegen „Unbekannt“ bei der Polizei erstatten. Daraufhin lässt man sich eine Anzeigebestätigung aushändigen und schickt diese wiederum Amazon und ersucht um Ausbuchung der Forderung.

So kannst du einen Betrug an Amazon melden

Amazon selbst erklärt gegenüber 5 Minuten, dass man seine Kunden so gut wie möglich vor Betrügern zu schützen versucht. Gerät man dann doch einmal ins Visier von Betrügern und bekommt eventuell einen solchen Brief, eine Mail oder eine SMS, kann man sich hier informieren, wie man den Betrug bei Amazon melden kann. Zudem gibt man hier auch fünf praktische Tipps, wie man präventiv gegen Betrüger vorgehen und dafür sorgen kann, dass man gar nicht erst Opfer von Betrügern wird.