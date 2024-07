Wärmegewitter in der Steiermark: Bis zu 32 Grad und lokaler Starkregen

Veröffentlicht am 27. Juli 2024, 12:25 / ©5 Minuten

Der Sommer bringt derzeit wechselhaftes Wetter in die Steiermark. Heute erleben die Steirer von sommerlichen 32 Grad, wie in Graz, bis hin zu möglichen Wärmegewittern alles, was das Wetter zu bieten hat.

Starkregen am Samstagnachmittag

„Besonders am Nachmittag sollten sich die Steirer auf lokalen Starkregen einstellen“, so Martin Kulmer, Meteorologe bei Geosphere Austria im Gespräch gegenüber 5 Minuten. „Besonders betroffen ist das Obere Murtal, wo es zu starkem Regen und ergiebigem Niederschlag kommen kann. Trotz des lokalen Starkregens gibt es für heute keine Unwetterwarnung“, führt er weiter aus.

©Screenshot „zamg.at“ Wetterkarte für Samstag, 27. Juli 2024.

Nehmen Unwetter immer mehr zu? Ja. Unwetter treten häufiger auf. Nein. War immer schon so. Habe keine Meinung dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Unwettergefahr am Sonntag

Wie sieht der Sonntag in der Steiermark wettertechnisch aus? Für Sonntag kündigt Kulmer jedoch eine Verschärfung der Lage an: „Im Süden und Südosten der Steiermark besteht von Mittag bis zum Abend (21 Uhr) akute Unwettergefahr“, erklärt der Wetterexperte gegenüber 5 Minuten.