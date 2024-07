Urlauber (73) in Tirol tot aufgefunden

Der 73-jährige Mann aus China ging am Freitag, dem 26. Juli, auf eine Wanderung in Waidring, Bezirk Kitzbühel, Tirol, allerdings kehrte er von dieser nicht zurück. Am Abend wurde daraufhin eine Suchaktion gestartet, die in der Nacht erfolglos abgebrochen wurde. Am heutigen Samstagmorgen wurde die Suche wiederaufgenommen. Leider hatte sich die schlimmste Befürchtung bewahrheitet, der Urlauber konnte nur noch tot aufgefunden werden. Sein Leichnam wurde geborgen. Wie die Polizei gegenüber der „Krone“ berichtet, dürfte der ortskundige 73-Jährige sich in der Dunkelheit verlaufen haben. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.