Sonnenbrille oder Regenschirm? Kärnten sieht beides am Samstag!

Am Samstag wird es in Kärnten sehr sonnig und heiß, wie ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten berichtet. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 27 und 36 Grad, wobei es im Osten am heißesten sein wird. Besonders in den Tauern bis hin zu den Gurktaler Alpen kann es am Nachmittag zu lokalen Gewittern kommen. Im Flachland und im Alpenvorland bleibt es meist trocken. Der Südost- bis Südwind frischt im östlichen Flachland mäßig bis lebhaft auf, während es abseits von Gewittern eher windschwach bleibt.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ Von der GeoSphere Austria gibt es heute eine Gewitterwarnung für Oberkärnten.

Gewitterwarnungen am Abend

Am Abend sind noch einzelne teils gewittrige Regenschauer vor allem in den nördlichen Landesteilen zu erwarten. Danach lockern die Wolken rasch auf, und die Nacht auf Sonntag verläuft weitgehend sternenklar. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 19 und 14 Grad.

Einschätzung von Skywarn Austria

Heute Nachmittag bilden sich einige Wärmegewitter in den Alpen. Besonders betroffen sind dabei die Regionen von Osttirol über Oberkärnten bis hin zur Obersteiermark. Laut Skywarn Austria besteht die größte Gefahr in diesen Gebieten durch Starkregen, der zu Überflutungen und Muren führen kann. Zudem sind vereinzelt Hagel (bis zu 2 cm) und stürmische Böen möglich. Im Laufe des Abends klingen diese Gewitter verbreitet ab. Am Sonntag könnten dann im ganzen Land teils kräftige Gewitter durchziehen. Mehr dazu unter: Kräftige Gewitter im Anmarsch: Wann es am Wochenende wo kracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.07.2024 um 13:15 Uhr aktualisiert