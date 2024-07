Mordanklage: 29-Jähriger kommt wegen Todes-Tritte vor Gericht

Am 27. Januar, am späten Abend, kam es vor einem Lokal in Graz-Gries zu dem Gewaltakt. Der stark alkoholisierte 29-Jährige schlug zunächst den 54-Jährigen, der gerade Karten spielen wollte. Als das Opfer zu Boden ging, trat der Angreifer ihm mit voller Wucht in den Bauch. Diese heftigen Tritte führten zu schweren inneren Verletzungen, die letztlich zum Tod des Mannes führten.

Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Der Täter wurde schnell festgenommen. Er gab zu, das Opfer getreten zu haben, bestreitet aber, dass er dies absichtlich getan hat, um ihn zu töten. Der Verdächtige sitzt nun in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Die Obduktion bestätigte, dass die inneren Verletzungen die Todesursache waren.

Verhandlungstermin noch offen

Der Prozess wird nun klären, ob der 29-Jährige mit Vorsatz gehandelt hat. Der Verhandlungstermin steht noch nicht fest, aber die Anklage ist bereits erhoben worden, wie aus Medienberichten hervorgeht.