Wanderer (67) schwer verletzt: Frau leistete Erste Hilfe

Ein 67-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Miesbach wanderte gestern, 26. Juli, gegen 15Uhr, mit seiner Frau vom Gipfel des Vorderunütz, Bezirk Schwaz, Tirol, auf dem rot markierten Wanderweg in Richtung Kotalm. In einer leicht abschüssigen Passage rutschte er auf dem Wanderweg aus und stürzte ca. 5 Meter talwärts, wobei er sich schwere Verletzungen im Halswirbelbereich zuzog. Seine Frau leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Der Verunfallte wurde in weiterer Folge vom Team des Rettungshubschraubers versorgt und anschließend in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde.