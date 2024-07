Fahndung erfolglos: Polizei sucht nach Ladendieb mit grüner Tasche

Am Freitag, dem 26. Juli, gegen 18.20 Uhr, flüchtete ein derzeit unbekannter Mann aus einem Sportgeschäft in Völs, Bezirk Innsbruck. Zuvor hatte er einiges an Sportbekleidung gestohlen und mit dem Fuß gegen das Schienbein des Verkäufers getreten. „Eine Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Der männliche Täter hatte ein südländisches Aussehen, war ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß. Auffällig war eine grüne Tasche, die der Unbekannte bei sich hatte„, so die Polizei.