Zwei Beamte verletzt: Polizei-Auto und Rettungswagen krachten zusammen

Veröffentlicht am 27. Juli 2024, 14:21 / ©FF Obermühlbach/Schaumboden

Am Freitag, dem 26. Juli, um 13.28 Uhr, fuhr im Gemeindegebiet von Lienz eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Lienz im Zuge einer Einsatzfahrt, mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn, auf der B-108 Felbertauernstraße, in Richtung Ainet zu einem schweren Verkehrsunfall. Das Fahrzeug wurde von einem 59-jährigen Polizisten der Polizeiinspektion Lienz gelenkt, bei dem Beifahrer handelte es sich um einen 41-jährigen Polizisten.

Polizeibeamte verletzt

„Bei der Anfahrt, von der Gemeindestraße Schlossgasse kommend, kollidierte das Einsatzfahrzeug der Rettung Lienz, auf Höhe der Kreuzung mit der B-108 Felbertauernstraße, mit dem Einsatzfahrzeug der Polizei. Der Lenker der Polizeistreife versuchte zwar noch abzubremsen und auszulenken, konnte aber einen Zusammenprall nicht mehr verhindern“, berichtet die Polizei.

Wer hatte nun Vorrang?

Bei der Kollision wurden beide Polizeibeamte unbestimmten Grades verletzt. Der 22-jährige Lenker des Rettungsfahrzeuges als auch die bei ihm mitfahrenden Sanitäter blieben unverletzt. An den beteiligten Einsatzfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Landespolizeidirektion Tirol betont, dass die B108 Felbertauernstraße Vorrang hat. Die in die B-108 Felbertauernstraße einmündende Schlossgasse ist mit dem Verkehrszeichen „Vorrang geben“ versehen. „Nach Abschluss der Erhebungen durch die Polizeiinspektion Sillian wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.“ Ein Alkomat-Test verlief negativ.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.07.2024 um 14:34 Uhr aktualisiert