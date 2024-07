Fernwärme-Preisschub nach Ukraine-Krieg: Hoffnung auf Entlastung in Graz

Im Zuge des Ukraine-Kriegs stiegen die Fernwärmepreise in Graz stark an. Über eine Preissenkung wird im September entschieden.

Im Zuge des Ukraine-Kriegs stiegen die Fernwärmepreise in Graz stark an. Über eine Preissenkung wird im September entschieden.

Zu Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 sind die Fernwärmepreise vor allem in der Landeshauptstadt Graz explodiert. Für insgesamt 90.000 Haushalte in Graz sowie 13.000 Kunden in der Steiermark ist die Fernwärme ein wichtiger Faktor. Graz ist der einzige Bezirk, in dem Fernwärmepreise in einem behördlichen Verfahren vom Land Steiermark festgelegt werden. Im September soll eine Entscheidung bezüglich einer Preissenkung gefällt werden.

Ein Gutachten soll bei der Entscheidung helfen

Es geht hauptsächlich darum, welchen Preis die Energie Steiermark der Energie Graz verrechnen kann und um welchen Preis die Energie Graz ihren 90.000 Endkunden die Fernwärme anbieten kann. Seit dem Jahr 2022 sind die Preise aufgrund des Ukraine-Kriegs deutlich gestiegen. Die Grazer Fernwärme-Versorgung ist stark abhängig von Gas. Im vergangenen Jahr gab es eine geringe Fernwärmepreissenkung um zehn Prozent. Über die potenzielle weitere Senkung der Preise läuft im Moment ein nicht-amtliches Verfahren einer Sachverständigen, die ein Gutachten erstellt. Dies soll der Preisbehörde bei der Entscheidungstreffung im September helfen.

Lokales Gas wurde teuer

Die Preiserhöhung sorgte auch in den ländlichen Regionen für Unruhe. Im Jahr 2023 gab es in Obdach viel Kritik, da die Tarife in den vergangenen beiden Jahren um mehr als 30 Prozent gestiegen waren. Die lokalen Heizwerke wurden jedoch mit Hackschnitzeln betrieben, von teurem Gas war keine Spur.