Das war die Fête Blanche beim Wörthersee

Veröffentlicht am 27. Juli 2024, 14:49 / ©eventbox.at

Am Freitag, dem 26. Juli, öffneten die Kultlocation Fabrik in Saag und mehrere angesagte Clubs in Velden ihre Türen für das legendäre Event. Unter dem Motto „Strictly White“ erlebten die Gäste eine Nacht voller Highlights.

Exklusives Dinner im See Restaurant Saag

Der Abend begann um 19 Uhr mit einem exquisiten 4-Gang-Menü im See Restaurant Saag. Um 22 Uhr öffnete die Discotheque Fabrik ihre Türen und verwandelte sich zum weißen Mittelpunkt der Fête Blanche. Internationale Künstler und Musiker begeisterten die Menge mit ihren Performances. Das DJ-Line-Up wurde von der Dance-Musik-Ikone und DJ/Produzent Todd Terry angeführt. Ergänzt wurde das Line-Up durch weitere Top-DJs wie Black Legend, Steve Taylor Rino (IO) DJ, DJ Paul Blaze, DJ Vienca und Stardust. Auch die Show-Acts von SHAD-Performance verzauberten die Gäste mit faszinierenden Darbietungen.

©eventbox.at | Volles Haus gab es bei der Fête Blanche in Kärnten. ©eventbox.at | Künstler traten auf. ©eventbox.at ©eventbox.at

Fête Blanche in Velden

Parallel zur Party in der Fabrik wurde auch in Velden kräftig gefeiert. Der GIG Club, Monkey Circus und der neu eröffnete Vaibz Club boten den Partygästen abwechslungsreiche Musik und beeindruckende Performances.