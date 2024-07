Alexandra Föderl-Schmid zieht sich aus der Chefredaktion der SZ zurück

Stattdessen kehrt Föderl-Schmid in die Redaktion der Süddeutschen Zeitung zurück.

Stattdessen kehrt Föderl-Schmid in die Redaktion der Süddeutschen Zeitung zurück.

Veröffentlicht am 27. Juli 2024, 15:06 / ©APA/HELMUT FOHRINGER

Erst Anfang des Jahres sah sich die gebürtige Oberösterreicherin mit Plagiatsvorwürfen in Bezug auf ihre journalistischen Texte sowie ihre Dissertation konfrontiert. Alexandra Föderl-Schmid bat die Universität Salzburg daraufhin, ihre Arbeit zu überprüfen, ihre Funktion als stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung (SZ) stellte sie ruhend.

Plagiatsvorwürfe entkräftet: Kein Fehlverhalten

Kurz darauf wurde die Journalistin vermisst, am nächsten Tag wurde sie bereits lebend aufgefunden. Im April veröffentlichte die Uni Salzburg das Ergebnis ihrer Überprüfung der Dissertation: Demnach war „kein relevantes wissenschaftliches Fehlverhalten“ festzustellen. Auch die SZ erstellte ein Gutachten. Dieses ergab, dass Föderl-Schmid zwar fallweise gegen journalistische Standards verstoßen hätte, aber von einem Skandal sei man weit entfernt.

Föderl-Schmid verlässt die Chefredaktion

Auf eigenem Wunsch verlässt die Österreicherin nun aus der Chefredaktion der SZ, stattdessen kehrt sie in die Redaktion zurück. Ab September wird sie als Nachrichtenchefin arbeiten. Gemeinsam mit Jens Schneider wird Föderl-Schmid den Newsdesk leiten. „Ich freue mich, wieder in die Redaktion zurückzukehren“, wird Föderl-Schmid in der Aussendung zitiert.