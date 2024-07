Austausch und neue Kontakte: Eltern-Baby-Treff lädt am 13. August ein

Am 13. August ist es wieder so weit, der offene Eltern-Baby-Treff hat seinen nächsten Termin. Familien, die sich über alltägliche Herausforderungen im Alltag austauschen oder gemeinsam nach Lösungen für schwierige Situationen suchen wollen, sind hier richtig. Ebenfalls soll der Eltern-Baby-Treff eine Möglichkeit für Familien bieten, neue Leute in einer ähnlichen Lebensphase zu treffen. Die Situation, plötzlich selbst Eltern zu sein, kann verunsichern. Viele Eltern profitieren in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder besonders vom Kontakt zu anderen Familien.

Informationen zum Treff Was ist der „offene Eltern-Baby-Treff“? : Ein Begegnungsangebot für Familien mit Babys und Kleinkindern im Alter von null bis drei Jahren (Berater: Dominik Paleczek) Wann findet er statt? : jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, von 13.30 bis 16.30 Uhr Wo findet er statt? : Im Familien.Kompetenz.Zentrum. in Graz