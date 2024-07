Wiens Untergrund bebte: Hunderte Personen tanzten bei U-Bahn-Rave

Seit der Ankündigung der Veranstaltung hat das Event große Wellen geschlagen und fand enormen Anklang. Innerhalb von nur acht Stunden war der Rave ausverkauft. 400 Personen feierten in der Nacht auf Freitag während der betriebslosen Zeit auf dem Bahnsteig zu Trance, Hardgroove und weiteren Techno-Sounds. In der Station waren zwei U-Bahn-Züge platziert, in denen sich das DJ-Pult und mehrere Bars befanden. Mit dieser Premiere wollten die Wiener Linien das bereits beliebte Eventformat WLx in eine neue Richtung entwickeln und den Fans ein einzigartiges Erlebnis an einem außergewöhnlichen Ort bieten. Der nächste Party-Termin steht auch schon fest: Am 31. August wird es wieder eine Silent Disco in einer Straßenbahn geben. Verkaufsstart dafür ist am 19. August.

©Maximilian Döringer Ende August gibt es dann eine Silent-Disco. ©Maximilian Döringer Der U-Bahn-Rave war jedenfalls ein Erfolg.