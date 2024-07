Kärntner Seen: So warm sind sie derzeit

Wenn die Temperaturen steigen, suchen viele Kärntner die Erfrischung im See. Aber durch die länger anhaltenden wärmeren Tage, sind auch diese nicht mehr ganz so erfrischend. So hat beispielsweise der wärmste See Kärntens, derzeit der Turnersee, 27,5 Grad.

Turnersee im Bezirk Völkermarkt am wärmsten

Wer liebt es nicht, im Sommer in kühle Nass zu springen. Aber derzeit haben die Gewässer nicht mehr ganz so erfrischende Temperaturen. So hat der Turnersee, Bezirk Völkermarkt, heute, 27. Juli, um 13 Uhr 27,5 Grad gehabt. Auch der Klopeiner See ist nicht mehr sehr kühl, her wurden 27,2 Grad gemessen. Im Bezirk Feldkirchen ist der Maltschacher See mit 26 Grad ein wenig angenehmer. Der kühlste See in Kärnten ist der Brennsee (Feld am See) mit 24,7 Grad, danach folgt der Weissensee mit 25,1 Grad.

©5 Minuten Der Weissensee in Kärnten hat derzeit 25,1 Grad.

Wörthersee auch recht warm

Der beliebte Wörthersee hat mit Stand 15.30 Uhr heute auch bereits 27,2 Grad erreicht. Der türkise Faaker See „lockt“ mit 27,3 Grad. Etwas kühler sind der Ossiacher See mit 26,5 und der Millstätter See mit 25,7 Grad. Beim Pressegger See hat das Wasser eine Temperatur von 27,3 Grad. Wer wirklich Abkühlung sucht, sollte in die Gail springen, dort herrschen nämlich Wassertemperaturen von circa 16 Grad. Du kannst selber wieder mal nachschauen, wie warm deine Lieblingsseen in Kärnten sind.