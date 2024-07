Lenker (20) ohne Schein kollidiert fast mit Streifenwagen

Veröffentlicht am 27. Juli 2024, 16:33 / ©KK

Eine Polizeistreife aus Mattighofen fuhr am Samstag, dem 27. Juli 2024, durch das Gemeindegebiet Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau, Oberösterreich. Entlang der L 1025 bei Straßenkilometer 8 bemerkten die Beamten ein Auto, das mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Streifenwagen am selben Fahrstreifen zufuhr, da dieser zu diesem Zeitpunkt aus der entgegenkommenden Richtung zwei Pkw zu überholen versuchte.

Ohne Schein unterwegs

Nur durch eine Notbremsung, sowie Ausweichmanöver durch den Beamten konnte ein Unfall noch verhindert werden. Der Pkw wurde daraufhin angehalten und der Lenker kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 20-Jährige aus dem Bezirk Braunau nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Dazu gab er zu, bereits seit einem halben Jahr ohne Führerschein zu fahren. Er wird mehrfach angezeigt.