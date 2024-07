16-Jähriger stiehlt im Waldbad Enz: Mitarbeiterin erleidet Verletzungen beim Festhalten

Veröffentlicht am 27. Juli 2024, 16:45 / ©Pexels/Kindel Media

Am vergangenen Freitagnachmittag, den 26. Juli, langte ein 16-jähriger Bursche im Eingangsbereich zum Waldbad Enz in die Eintrittskasse und griff nach Münzen. Die Angestellte erfasste den Arm des Täters und hielt ihn fest. Dieser konnte sich jedoch losreißen und flüchtete mit seinem Begleiter (17). Die Angestellte verletzte sich dabei an den Händen.

Eine erfolgreiche Fahndung

Im Zuge der eingeleiteten Sofortfahndung der Polizei konnten die Flüchtenden durch die Hundestreife ausfindig gemacht und festgenommen werden. Der Täter konnte zweifelsfrei identifiziert werden. Das gestohlene Bargeld wurde sichergestellt. Eine Beteiligung an der Tat durch den zweitbeteiligten 17-Jährigen kann ausgeschlossen werden. Seine Festnahme wurde unmittelbar nach Feststellung dieses Umstandes aufgehoben. Der Beschuldigte wird nach Abschluss der Ermittlungen auf freiem Fuß gesetzt und an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.