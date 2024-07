Temposünderin in Wels: 28-Jährige fährt 158 km/h in 70er-Zone

Veröffentlicht am 27. Juli 2024, 16:53 / ©5 Minuten

Eine Verkehrsstreife in Wels führte am heutigen Samstag, den 27. Juli, vormittags Lasermessungen im Bereich der B 137 in der 70 km/h Zone durch. Dabei konnte ein Fahrzeug mit 158 km/h gemessen und nach Abzug der Toleranz mit 153 km/h angehalten werden. Die Probeführerscheinbesitzerin und Lenkerin im Alter von 28 Jahren aus dem Bezirk Eferding wurde kontrolliert. Nach Rücksprache mit dem Journaldienst wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt und der Führerschein abgenommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Die Lenkerin wird angezeigt.