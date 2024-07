Maskierte Gruppe attackierte junge Männer, weil sie Türken sind

Ein 20-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Freitag, 26. Juli, in Wien-Donaustadt, 22. Bezirk, mehreren maskierten Männern attackiert und krankenhausreif geschlagen. Als der 20-Jährige am Heimweg aus dem Bus ausstieg, wurde er von der Gruppe gefragt, woher er komme. Er antwortete, dass er Türke sei. Daraufhin prügelten sie auf ihn ein und raubten ihn aus. Außerdem wurde der junge Mann laut Medienberichten mit einem Messer am Kopf verletzt. Es war bereits der zweite Vorfall dieser Art in einer Woche. Erst vergangenes Wochenende wurde ein 18-Jähriger Opfer einer solchen Attacke.

Stecken Banden dahinter?

Die (nicht bestätigte) Vermutung kam nun auf, dass es sich bei den Angreifern auf die beiden Türken um Mitglieder der syrischen 505/515 Banden handeln könnte. Laut der Türkischen Kulturgemeinde bilden die Banden auf Telegram Chatgruppen und schüren mit Bildern und Videos den Konflikt. Es entstehe eine „Echokammer“, die die Kulturgemeinde in der Türkei vor einem Jahr „von diesen 505/515 Terroristen“ kennen würde. „Diese Kanäle werden von Syrien und von der Türkei aus von syrischen Menschenhändlern, Drogenhändlern und Geheimdiensten kontrolliert, um im Land Unruhe zu stiften“, heißt es. Die Bandenkriege in Wien sorgen bekanntlich seit Wochen für Schlagzeilen. Erst kürzlich wurden zwei Syrer nach einer Messerstecherei in Wien-Brigittenau festgenommen.

Türkische Kulturgemeinde fordert sofortiges Handeln

Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG) schlägt Alarm: „Wir können nicht zusehen, wie junge Männer und Frauen auf den Straßen Wiens brutal zusammengeschlagen werden, weil sie Türkisch sprechen.“ Sie fordern Exekutive sowie Politik zum Handeln auf. Man solle etwas „gegen die rassistischen terroristischen Bandenkriminellen der 505/515 aus Syrien in Wien zu unternehmen, die jetzt innerhalb einer Woche zwei in Wien geborene Wiener Türken mit Masken zu Tode geprügelt haben. Sonst erpressen Sie die ganze Bevölkerung und die Institutionen. Der Rechtsstaat darf nicht zuschauen, sondern muss sofort handeln.“