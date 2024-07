Kärnten bei Asylquote weiterhin das Schlusslicht

2.298 Personen bzw. Leistungsbeziehende sind derzeit im Rahmen der Grundversorgung in Kärnten untergebracht (Bundes- und Landesquartiere). Das entspricht einer Quotenerfüllung von 49,88 Prozent.

Kärnten ist das Schlusslicht in Österreich bei der Asylunterbringungs-Quote

In Kärnten sind derzeit (Stand 26. Juli) 2.298 Asylwerbende bzw. Leistungsbeziehende untergebracht. Soll wären 4.607 Personen. In Wien hingegen sind doppelt so viele Menschen untergebracht, wie es die Quote verlangt. Nämlich 32.348 Asylwerbende, Soll wären 15.970 Personen.

