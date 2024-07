FPÖ Elisabeth Dieringer-Granza setzt auf AfD-Mann

Die aus Villach stammende Neo-Abgeordnete Elisabeth Dieringer-Granza (FPÖ) und der AfD-Abgeordnete Markus Buchheit „teilen“ sich einen Assistenten in Person von Gerald Bertl. Das berichtete heute die Kleine Zeitung. Dieringer nimmt jetzt zu 5 Minuten zu dieser Personalia Stellung.

„Allianz für Deutschland“ sogar der Rechtsfraktion in der EU zu extrem

Sich als FPÖ-Mandatarin im EU-Parlament mit der AfD zusammenzutun ist schon deshalb so brisant, weil die „Allianz für Deutschland“ sogar der Rechtsfraktion in der EU zu extrem war und sie deshalb die AfD hinauskomplimentierte. Die Freiheitlichen gehören nun dem Block der „Patrioten“ an, während die AfD der Mini-Gruppe der „Souveränen Nationen“ angehört. Dieringer sieht in der Arbeitsteilung des Assistenten kein Problem.

Das sagt Dieringer-Granza dazu

Die Villacherin: „Aus arbeitsökonomischer Sicht und mit Gerald Bertl als ausgewiesenem Experten im Haus ziehen alle ihren Nutzen aus dieser Arbeitsgemeinschaft.“ Kritik an der engen Bindung zur AfD lässt die neue EU-Parlamentarierin nicht gelten. „Dahinter stecken weder Kalkül noch Strategie noch sonst ein großer Plan.“ Vermutlich aber auch kein kleiner, denn die Aufregung über diese Annäherung von FPÖ und AfD war voraussehbar.