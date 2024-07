Schwer verletzt: 84-Jähriger stürzt bei Abstieg vom E-Bike

Am heutigen Samstagvormittag, den 27. Juli, gegen 11.40 Uhr, fuhr ein 84-jähriger Österreicher mit seinem E-Bike in Hötting, in Tirol, in westliche Richtung zu seiner Garage. Der Radfahrer blieb vor der Garage stehen und wollte absteigen. Beim Absteigen kam er ohne Fremdverschulden zu Sturz und fiel nach rückwärts seitlich rechts die Mauer hinunter und auf den Asphalt. Der 84-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde vom Notarzt und der Rettung versorgt und anschließend in die Unfallambulanz der Klinik Innsbruck verbracht.