Auto missachtet Vorrang: Linienbus musste Vollbremsung durchführen

Am heutigen Samstagvormittag, den 27. Juli, gegen 11.30 Uhr, war ein 24-jähriger Österreicher mit einem Linienbus auf der B183, in Triol, unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte ein 31-jähriger Österreicher von der A13 kommend sein Auto auf die B183 ohne auf den Fließverkehr zu achten und nahm dem Bus den Vorrang. Um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu verhindern, musste der Linienbus eine Vollbremsung durchführen, wobei zwei Passagiere im Bus zu Sturz kamen. Bei dem Sturz wurde ein 84-jähriger Fahrgast verletzt. Das Ausmaß seiner Verletzungen ist bisher unbekannt. Der Bus kam zum vollständigen Stillstand und das Auto entfernte sich vom Unfallort. Der 31-jährige Lenker des Personenkraftwagens konnte im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner von einer Polizeistreife angehalten werden und gab an, vom Unfall nicht mitbekommen zu haben.