100.000 Euro Schaden: Gasgriller setzte Tennisclub in Brand

Am heutigen Samstagnachmittag, den 27. Juli, gegen 13.45 Uhr, kam es auf der überdachten Terrasse des Vereinshauses eines Tennisclubs in Leibnitz beim Grillen plötzlich zu einem Brand. Fettrückstände dürften sich in der Tropftasse des Gasgrillers entzündet haben. Trotz sofortiger Versuche, den Brand mittels Handfeuerlöscher unter Kontrolle zu bringen, griff das Feuer auf das Vereinshaus über. Binnen kürzester Zeit stand das Gebäude in Vollbrand. Fünf umliegende Wehren mit insgesamt 56 Personen und acht Fahrzeugen konnten den Brand schließlich löschen und gegen 16.30 Uhr „Brand aus“ vermelden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich etwa 35 Personen auf dem Areal, die sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Der Gesamtschaden dürfte 100.000 Euro übersteigen.